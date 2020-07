Ruim 100 arrestaties na kraken miljoenen criminele chats

Rechercheurs in Nederland en Frankrijk hebben een geheime chatdienst uit de lucht gehaald, omdat die werd gebruikt door criminelen. Ongeveer 20 miljoen berichten van duizenden gebruikers van EncroChat zijn nu in handen van de politie gekomen. Dat heeft al geleid tot meer dan honderd arrestaties. De Nederlandse politie spreekt van “het grootste rechercheonderzoek in Nederland ooit” en een “goudmijn aan informatie. Die hebben we gebruikt en die gebruiken we ook in de toekomst.”