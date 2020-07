Kralingse Bos krijgt 3D-geprinte voetgangersbrug

Het Kralingse Bos in Rotterdam krijgt een voetgangersbrug die uit een printer komt. “Met deze eerste 3D-geprinte kunststofbrug werken we aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie bruggen”, meldt de gemeente.

De brug komt in de plaats van een houten exemplaar van bijna 6,5 meter lang dat in de Heemtuin ligt in het noorden van het Kralingse Bos. Deze brug stamt uit 1975 en is aan vervanging toe. De nieuwe brug gaat twee keer langer mee en is daarna recyclebaar.

“Gedurende ontwerp, productie en realisatie van de brug wordt ook naar andere slimme en vernieuwende toepassingen gekeken”, aldus de gemeente. “Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van sensoren om de staat van onderhoud, de constructieve veiligheid en levensduur van de brug op een slimme en efficiënte manier te monitoren.”

De brug is naar verwachting eind dit jaar klaar. Hij wordt door de gemeente ontwikkeld in samenwerking met de bedrijven Royal HaskoningDHV en DSM.