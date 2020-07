Britse popsterren waarschuwen voor toekomst muziekindustrie

Zo’n 1500 Britse popmuziekgroepen en -sterren waaronder The Rolling Stones, Paul McCartney en Ed Sheeran maken zich ernstig zorgen over de toekomst van de livemuziekbranche. De roemruchte Britse scene dreigt ten onder te gaan aan de coronacrisis, vrezen de topartiesten. Ze willen actie zien van de Britse regering.

De ondertekenaars van de gezamenlijke brief - waaronder ook Coldplay, Eric Clapton, Sam Smith, Rod Stewart, Liam Gallagher, Iron Maiden en Dua Lipa - benadrukken richting minister van Cultuur Oliver Dowden dat de Britse popmuziekindustrie per jaar goed is voor zo’n 4,5 miljard pond (5 miljard euro) en 210.000 banen biedt. “Het is een van de grootste sociale, culturele en economische successen van het Verenigd Koninkrijk in het afgelopen decennium”, aldus de muzikanten.

“Nu er geen einde in zicht is van afstandsregels, en er geen financiële steun van de overheid is, ziet de toekomst van concerten, festivals en de honderdduizenden mensen die in de branche werken er slecht uit.” Volgens de ondertekenaars is overheidssteun van cruciaal belang voor het voorkomen van een golf van faillissementen in de internationaal toonaangevende Britse popscene.

De artiesten willen een duidelijke planning voor het heropenen van poppodia zonder afstandsregels en overheidssteun in de vorm van een betaalde verlofregeling voor werknemers. Voormalig Oasis-frontman Liam Gallagher: “Fantastische optredens zijn er niet zonder fantastische teams achter de schermen. Zij komen allemaal zonder werk te zitten tenzij wij weer kunnen gaan doen waar we van houden.”