Het personeel van Tata Steel Nederland krijgt over het afgelopen boekjaar, dat liep tot en met maart, geen winstdeling uitgekeerd. De boodschap komt te midden van de onrust en stakingen bij het bedrijf. De locatie in IJmuiden sloot de verslagperiode af met een operationeel verlies van 114,6 miljoen euro. Tata Steel heeft het personeel in IJmuiden eerder op donderdag ingelicht, aldus ingewijden.

