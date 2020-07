Oud-onderduikkinderen: neem Griekse vluchtelingenkinderen op

Twaalf Nederlanders die in de Tweede Wereldoorlog als kind ondergedoken zaten, roepen Nederland op om alleenstaande minderjarige asielzoekers uit Griekse vluchtelingenkampen op te nemen. Dat doen ze in een open brief gericht aan de Tweede Kamer, die donderdag stemt over een motie om kinderen de gelegenheid te geven naar Nederland te komen.