‘Populariteit vakantieland Nederland neemt toe bij buurlanden’

De populariteit van Nederland als vakantieland is de afgelopen twee weken toegenomen, vooral bij buurlanden en het Verenigd Koninkrijk. Ook zijn Duitsers, Belgen en Britten vaker van plan vakantie in eigen land te vieren. Dat meldt het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC), dat de invloed van de coronacrisis meet op het reisgedrag van toeristen. Per land zijn duizend mensen ondervraagd.

“We merken dat toeristen nog steeds terughoudend zijn in hun reisgedrag en in de vakantie liever dichtbij huis blijven”, vertelt Jos Vranken, algemeen directeur van NBTC. Ruim 60 procent van de ondervraagden heeft vakantieplannen dit jaar, hetzelfde als bij de vorige meting twee weken geleden. “Het aantal vakantieplannen is dus niet gewijzigd sinds de versoepelingen in de meeste landen en het openstellen van grenzen. Een vakantie in eigen land of naar een buurland als Nederland wordt mogelijk als een veilige keuze gezien”, aldus Vranken.

Twee op de vijf Nederlanders geeft nog steeds de voorkeur aan een vakantie in eigen land. Daarnaast geeft ruim 70 procent van de Nederlanders aan tijdens de vakantie drukke toeristische plekken te willen mijden.