‘Onlinebloemenverkoop breekt records door coronacrisis’

Door de coronacrisis is de verkoop van bloemen via internet sterk gestegen. Op een aantal dagen in de afgelopen periode waren de onlineverkopen zelfs hoger dan op Valentijnsdag of Moederdag vorig jaar, meldt ABN AMRO op basis van een onderzoek naar de sierteeltsector. In maart steeg de onlinebloemenverkoop met 160 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, in april met 270 procent en in mei was de stijging 130 procent.