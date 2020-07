Man voor rechtbank na fatale val zoontje in Drents kanaal

De 40-jarige Paul den B. uit Utrecht staat donderdag voor de rechtbank in Assen terecht op verdenking van doodslag op zijn 3-jarige zoontje. Den B. heeft het kind volgens het Openbaar Ministerie in gevaar gebracht en niet genoeg gedaan om het te redden, nadat het op 18 december in het Noord-Willemskanaal in Drenthe was gevallen.

De verdachte had zijn zoontje eerder al bij zijn ex-vrouw in Utrecht moeten brengen. Het paar had een vechtscheiding achter de rug. Den B. is daarna veroordeeld voor stalking van zijn ex. Hij mocht zijn zoontje lang niet zien.

Op de bewuste dag zou Den B. het jongetje aan de steile oever van het kanaal hebben willen laten plassen, zo heeft hij verklaard, onder een viaduct bij Ubbena, tussen Tynaarlo en Assen. Ze gleden uit en het jongetje belandde in het koude water. Justitie denkt dat Den B. vervolgens niet alles in het werk heeft gesteld om het kind in veiligheid te brengen. De verdachte heeft verklaard dat hij in het kanaal is gesprongen maar het jongetje niet kon vinden.

Den B. belde 112, maar door een fout in de meldkamer reden de hulpdiensten eerst twee keer naar de verkeerde plek. Uiteindelijk haalden politieagenten het jongetje uit het water. Het kind had ernstig hersenletsel opgelopen. Twee weken later overleed hij.