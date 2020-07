Europese Commissie vergadert met nieuwe EU-voorzitter Duitsland

De leden van de Europese Commissie houden donderdag video-overleg met de Duitse regering over de EU-prioriteiten voor de komende zes maanden. De regering van bondskanselier Angela Merkel nam woensdag het roterende EU-voorzitterschap over. Berlijn zit tot eind dit jaar de Europese ministerraden voor en bepaalt de agenda.

De belangrijkste doelstelling van de Duitsers is de Europese economie sterker uit de coronacrisis te laten komen. Merkel en de Europese Commissie willen dat de 27 regeringsleiders snel een akkoord bereiken over de Europese meerjarenbegroting en een groot miljardenfonds voor de meest getroffen landen en regio’s, liefst op de EU-top die half juli in Brussel wordt gehouden.

Veel Europese dossiers lagen de afgelopen maanden stil vanwege de coronapandemie. De Duitsers willen de draad met veel ambitie oppakken. Op hun bord liggen lastige onderwerpen als de klimaataanpak, migratie, digitalisering, naleving van de rechtsstaat en defensie. Tegelijkertijd lopen de onderhandelingen met de Britten over de toekomstige relatie.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Merkel geven om 16.30 uur een persconferentie. Merkel reist volgende week naar Brussel om in gesprek te gaan met het Europees Parlement.