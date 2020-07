Tesla straalt op Wall Street

Automaker Tesla stond woensdag volop in de spotlights op Wall Street. Het bedrijf won bijna 4 procent aan beurswaarde en mag zich daardoor het waardevolste automerk ter wereld noemen. Het sentiment in New York was overwegend positief geholpen door beter dan verwachte macrocijfers.

De Dow-Jonesindex sloot de sessie 0,3 procent lager op 25.734,97 punten. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent tot 3115,86 punten en techbeurs Nasdaq won 1 procent tot 10.154,63 punten.

Beleggers trokken zich op aan beter dan verwachte banencijfers van ADP. Volgens de loonstrookverwerker groeide de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in juni met bijna 2,4 miljoen banen. Verder werd het cijfer over mei bijgesteld naar een groei met ruim 3 miljoen banen, terwijl eerder nog een stevige krimp werd gemeld.

Tesla

Ook bleek dat de bedrijvigheid in de industrie weer stijgt. Uit de gepubliceerde Fed-notulen kwam wel naar voren dat de beleidsmakers van de bankenkoepel zich zorgen maken over de scherpe neergang van de economie.

Tesla zag zijn beurswaarde tot bijna 208 miljard dollar aandikken, waarmee het Japanse Toyota werd onttroond als waardevolste automerk. Het aandeel van de maker van elektrische auto’s is dit jaar alleen al in waarde verdubbeld. Dit maakt duidelijk dat aandeelhouders veel vertrouwen hebben in de toekomst van elektrisch rijden en in Tesla in het bijzonder.

Pfizer

Biotechbedrijf Pfizer won 3,2 procent. Het bedrijf boekte bemoedigende resultaten in een onderzoek naar een middel tegen het coronavirus. De test wordt samen me BioNTech gedaan. Het van huis uit Duitse bedrijf zag een eerder winst verdampen en verloor uiteindelijk bijna 4 procent aan beurswaarde.

FedEx won bijna 12 procent dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten. De pakketbezorger profiteerde van het vele onlineshoppen tijdens de lockdown, waardoor fors meer pakketjes van webwinkels aan huis werden bezorgd. Techreus Apple (min 0,2 procent) maakte bekend vanwege het rondwarende virus meer winkels op slot te gooien.

Macy’s

Warenhuisketen Macy’s (min 4,4 procent) maakte bekend een afschrijving te doen van ruim 3 miljard dollar in verband met de crisis. Onlangs werd al gemeld dat het bedrijf duizenden banen gaat schrappen.

De euro was 1,1254 dollar waard tegen 1,1256 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,1 procent in prijs tot 39,71 dollar. Brentolie werd 1,6 procent duurder, op 41,94 dollar.