D66 wil nachtvluchten verder terugdringen met 'uitsterfbeleid'

Regeringspartij D66 wil een "uitsterfbeleid" voor nachtvluchten op Schiphol. Als nachtelijke start- en landingstijden vrijkomen doordat luchtvaartmaatschappijen failliet gaan of snijden in hun vluchtaanbod, moeten die zogenoemde slots niet opnieuw worden uitgegeven, vindt Kamerlid Jan Paternotte. "Opgestaan, nachtvlucht vergaan."

D66 pleit al langer voor een forse afname van het aantal nachtvluchten, omdat die voor omwonenden van Schiphol veel overlast veroorzaken. Het kabinet heeft in het vorige week overeengekomen steunpakket voor KLM afspraken gemaakt die moeten helpen het aantal nachtvluchten geleidelijk terug te dringen van van 32.000 naar 25.000 per jaar. "Dat vinden wij mooi, maar te mager", zegt Paternotte.

Uiteindelijk wil D66 toe naar een halvering van het aantal nachtvluchten. Het niet opnieuw uitgeven van vrijgevallen slots kan daar aan bijdragen. Het afgelopen jaar viel het doek al voor luchtvaartmaatschappijen als Jet Airways en FlyBe, de verwachting is dat door de coronacrisis weleens meer faillissementen zouden zullen volgen.

Paternotte wil dat ook gekeken wordt of nachtelijk gebruik voorkomen kan worden door te snoeien in vluchten in de late avond en vroege ochtend. Het komt volgens hem voor dat vliegtuigen die kort voor 23.00 uur zouden moeten landen, in de praktijk net na die tijd arriveren. Daarmee worden het eigenlijk nachtvluchten.