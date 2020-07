VN-Veiligheidsraad neemt eerste resolutie aan over coronapandemie

Diplomaten zeggen dat drie maanden zware onderhandelingen voorafgingen aan het aannemen van de resolutie, die is opgesteld door Frankrijk en Tunesië. De Tunesische VN-ambassadeur sprak over een “historische prestatie”, maar experts zijn kritisch. Zij vragen zich af of gehoor zal worden gegeven aan de oproep en denken dat het gesteggel over de tekst ten koste gaat van de geloofwaardigheid van de raad.

De raad schaart zich met de resolutie achter een pleidooi van VN-topman António Guterres. Die riep in maart op tot een wereldwijde wapenstilstand. In de resolutie van de veiligheidsraad wordt gepleit voor humanitaire pauzes van minstens 90 opeenvolgende dagen. De strijd tegen jihadistische groeperingen hoeft overigens niet te worden gestaakt. Waarnemers denken dat de resolutie meer gewicht had gehad als die kort na de oproep van Guterres was aangenomen.

Tijdens de onderhandelingen over de resolutie dreigde zowel China als de VS een veto uit te spreken. Washington verzette zich tegen een verwijzing naar de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), dat de crisis volgens de Amerikaanse regering slecht heeft aangepakt. China zou juist hebben gehamerd op het belang van de WHO. De landen zouden na bemiddeling door Indonesië uiteindelijk genoegen hebben genomen met een compromistekst, die unaniem is aangenomen.