Vakbonden eisen inspraak bij reorganisatieplannen KLM

De acht vakbonden bij KLM eisen inspraak bij de ophanden zijnde reorganisatie bij de luchtvaartmaatschappij. Ze roepen de politiek woensdag voorafgaand aan het debat over het steunpakket voor KLM van in totaal 3,4 miljard euro op om de sociale partners de ruimte te geven om mee te beslissen over de plannen.

De bonden waren eerder op z’n zachtst gezegd niet blij met de precieze afspraken die KLM en het kabinet overeen waren gekomen. Dan gaat het onder meer over de hoogte van de personeelsbezuinigingen en hoe deze verdeeld dienen te worden.

Bij KLM moeten de kosten structureel met 15 procent omlaag als onderdeel van het steunpakket van 3,4 miljard euro. De bonden snappen dat ingrepen noodzakelijk zijn, maar de “gedicteerde bezuinigingsstaffel” zal volgens hen voor een puinhoop binnen KLM gaan zorgen. “Er is geen vakbond die nu voor zich ziet hoe aan de staffel voldaan kan worden in combinatie met zinvolle afspraken over reorganisatie”, zo klinkt het.

De bonden hebben allemaal ideeën over hoe invulling te geven aan de bezuinigingsopgave. Dat kan echter niet als vooraf alles al is bepaald. “Geen vakbond voelt zich gebonden aan de afspraken”, waarschuwen ze in een gezamenlijke verklaring. “We willen wel, maar kunnen niet zo.”