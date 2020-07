‘New York bezuinigt 1 miljard dollar op politie’

De stad New York kort 1 miljard dollar op het jaarlijkse budget van de politie. De gemeenteraad van de grootste stad van de Verenigde Staten heeft een begroting goedgekeurd waarvan die besparing een onderdeel is. Sinds de Amerikaanse politie eind mei opnieuw in opspraak is geraakt vanwege racisme en het gebruik van buitensporig geweld, klinkt in het hele land de roep om te bezuinigen op de politie.