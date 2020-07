Pompeo: veiligheidswet Hongkong kan ook Amerikanen treffen

De Verenigde Staten zeggen zich grote zorgen te maken over de nieuwe Chinese veiligheidswet die van kracht is geworden in Hongkong. Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo stelde dat de “draconische” wetgeving ook Amerikanen zou kunnen treffen.

Pompeo zei dat zijn regering vreest voor de veiligheid van iedereen in Hongkong, onder wie Amerikanen. “Artikel 38 van de wet lijkt ook betrekking te hebben op overtredingen die zijn gepleegd buiten Hongkong door mensen die geen inwoner zijn van Hongkong. Daar vallen waarschijnlijk ook Amerikanen onder.”

De minister zei dat China de afspraken negeert die het over Hongkong heeft gemaakt met het Verenigd Koninkrijk. Dat droeg de kroonkolonie in 1997 over aan de communistische volksrepubliek. Dat beloofde toen nog een halve eeuw de speciale status van het gebied te garanderen.

“Het vrije Hongkong was een van de meest stabiele, welvarende en dynamische steden in de wereld”, zei Pompeo. “Nu wordt het de zoveelste door communisten gerunde stad waar mensen zijn overgeleverd aan de grillen van de partij-elite. Het is triest”, aldus de minister, die stelde dat nu al mensen worden opgepakt omdat ze hun mening geven.