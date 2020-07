Wall Street opent met winst

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag de eerste handelsdag van het nieuwe kwartaal met winsten begonnen. Coronabesmettingen in de Verenigde Staten en de impact daarvan op het herstel van de economie blijven het sentiment beheersen. De aandacht van beleggers gaat verder uit naar verschillende macro-economische cijfers. Zo kwam loonstrookverwerker ADP met beter dan verwachte banencijfers.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,5 procent hoger op 25.953 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent tot 3113 punten en technologiebeurs Nasdaq won 0,1 procent tot 10.068.

Volgens ADP groeide de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in juni met bijna 2,4 miljoen banen. Verder werd het cijfer over mei bijgesteld naar een groei met ruim 3 miljoen banen, terwijl eerder nog een krimp met 2,8 miljoen arbeidsplaatsen werd gemeld. De ADP-publicatie loopt vooruit op het banenrapport van de Amerikaanse overheid later deze week.

FedEx

FedEx schoot uit de startblokken dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten. De pakketbezorger profiteerde van het vele online shoppen tijdens de lockdown, waardoor fors meer pakketjes van webwinkels aan huis werden bezorgd. Het aandeel won in de vroege handel 16 procent.

Warenhuisketen Macy’s (plus 0,8 procent) maakte bekend een afschrijving te doen van ruim 3 miljard dollar in verband met de crisis. Onlangs werd al gemeld dat het bedrijf duizenden banen gaat schrappen. Ook levensmiddelenconcern General Mills (plus 3 procent) en drankbedrijf Constellation Brands (min 5,5 procent) kwamen met cijfers.

Verder zijn beleggers in afwachting van de Fed-notulen die later op de dag worden gepubliceerd. Beleggers zullen die bestuderen voor aanwijzingen over het toekomstige beleid van de Amerikaanse centrale bank en de aanpak van de coronacrisis.