Politie Seattle gaat protestzone ontruimen

De politie in het Amerikaanse Seattle gaat een ‘autonome zone’ in de stad ontruimen die demonstranten enkele weken geleden in de stad hadden ingericht. Dat gebeurt nadat burgemeester Jenny Durkan de zone tot illegale bijeenkomst had verklaard. Volgens de politie is sprake van geweld in en rond de protestzone, heerst er wetteloosheid en zal woensdag worden ingegrepen.