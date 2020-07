Erdogan wil haast met censuurwet voor sociale media

Minister van Financiën en schoonzoon van Erdogan Berat Albayrak meldde dinsdag op Twitter de geboorte van zijn vierde kind. Zijn vrouw Esra werd daarop beledigd door enkele gebruikers van het platform, die daarom zijn gearresteerd.

Terwijl hij zich tot leden van zijn AK-partij richtte, zei Erdogan herhaaldelijk dat hij nieuwe regels wil invoeren om sociale media aan banden te leggen. Volgens Erdogan is er sprake van een toename in “immoreel gedrag”, dat volgens hem het gevolg is van een gebrek aan regels.

Straffen

“Die platformen passen niet bij dit land. We willen ze sluiten, ze controleren door zo snel mogelijk een wetsvoorstel in te dienen in het parlement”, aldus de president. Hij wil socialemediaplatforms verplichten om fiscaal en juridisch te zijn vertegenwoordigd in Turkije, zodat zij onder het bereik van de Turkse wet vallen. “Als de regelgeving er is, gaan we een toegangsverbod, juridische en fiscale straffen instellen.”

De AK-partij heeft eerder een dergelijk voorstel gedaan in een wet omtrent economische maatregelen tegen de coronacrisis. Hoewel het voorstel werd ingetrokken, waarschuwde de oppositie al dat de voorstellen op de agenda van de AK-partij zouden blijven staan. Erdogan was vorige maand woest op Twitter toen het platform meer dan 7000 nep-accounts die regeringspropaganda verspreidden, verwijderde.