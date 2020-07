EU maant China over autonomie Hongkong

De Europese Unie roept China op geen acties te ondernemen om de autonomie van Hongkong te ondermijnen, ook op het gebied van mensenrechten. EU-buitenlandchef Josep Borrell stelt dat in een verklaring namens de lidstaten op de dag dat de politie in Hongkong vele tientallen mensen oppakte die protesteerden tegen Chinese veiligheidswetgeving waarmee Peking meer macht krijgt over de metropool.