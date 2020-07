Kabinet houdt door Kamer gevraagd fokverbod nertsen nog af

Het kabinet wil nog niet aan een verbod op het beroepsmatig fokken van nertsen, hoewel een meerderheid in de Tweede Kamer heeft opgeroepen daar werk van te maken. “Een fokverbod is op dit moment nog niet opportuun, omdat de paartijd voor nertsen in het voorjaar is”, melden de ministers Carola Schouten (Landbouw) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Aanleiding voor het verzoek, ingediend door Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren, vormden besmettingen van nertsen met het nieuwe coronavirus op verscheidene fokkerijen. De dieren bleken het virus ook te kunnen overdragen op mensen, en kunnen daarmee een rol spelen bij de verspreiding.

Maar er is volgens de ministers nog genoeg tijd om te bezien of een fokverbod wel echt nodig is om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Bovendien voeren zij wettelijke beperkingen aan die zo’n maatregel in de weg zouden staan. Daarom houden zij voor nu “vinger aan de pols”, en wordt een definitief besluit uitgesteld tot het einde van dit jaar. Het fokken van nertsen is vanaf 2024 sowieso verboden.

Ook andere dieren

Het voorstel van Ouwehand betrof ook andere diersoorten waarvan bewezen is dat zij bevattelijk zijn voor het nieuwe coronavirus. Het gaat dan bijvoorbeeld om katten en honden. Maar daarvan staat volgens de ministers nog niet vast dat zij een besmettingsrisico kunnen vormen voor mensen. Mocht dat veranderen dan moet worden afgewogen of een fokverbod “een effectief en geëigend instrument” is.

De Tweede Kamer had Schouten daarnaast gevraagd snel met een ruimhartige regeling te komen om nertsenhouders zelf ertoe te bewegen hun bedrijf nog dit jaar te beëindigen. Het lukt haar evenwel niet al voor de zomerstop van het parlement met een voorstel te komen met bijbehorende financiële dekking. Dat komt mede doordat goedkeuring van de Europese Commissie vereist is.

De afgelopen weken zijn nertsenhouderijen waar het virus was opgedoken geruimd. Een landelijk vervoersverbod voor de dieren maakt het getroffen nertsenhouders vooralsnog onmogelijk hun bedrijf opnieuw op te starten, een andere wens die de Tweede Kamer heeft uitgesproken. Voor resterende nertsenhouderijen gelden een bezoekersverbod en extra hygiënemaatregelen.