Canada waarschuwt burgers voor willekeurige arrestatie Hongkong

Canada waarschuwt haar burgers dat zij in Hongkong een groter risico op willekeurige arrestatie en uitlevering aan China lopen, nu daar de nieuwe Chinese veiligheidswet van kracht is. De waarschuwing laat zien dat westerse landen niet gerust zijn op de gevolgen van de wet. Ottawa vreest dat China Canadezen arresteert als pressiemiddel omdat Canada de Huawei-bestuurder Meng Wanzhou sinds eind 2018 in hechtenis heeft.