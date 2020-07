Ook in juni forse daling autoverkopen

De verkoop van nieuwe auto’s in Nederland is in juni met bijna 40 procent gedaald ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. De ingestorte verkoop is vooral te wijten aan een laag vertrouwen in de economie door de coronacrisis, stellen brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging.

In juni werden in totaal 24.926 auto’s op kenteken gezet. Dat is 39,3 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In het eerste halfjaar lagen de autoverkopen 30 procent lager dan in de eerste zes maanden van 2019.

Behalve met een gedaald economisch vertrouwen, hadden autodealers in de voorgaande maanden ook te kampen met fabriekssluitingen in veel landen. Autofabrikanten legden een tijdlang hun productielijnen stil sinds in maart het nieuwe coronavirus snel om zich heen greep in Europa. Reeds bestelde auto’s konden daardoor vaak niet worden geleverd. Inmiddels zijn de meeste autofabrieken weer geopend.

Begin dit jaar voorspelden BOVAG en RAI nog dat er 425.000 auto’s zouden worden verkocht in 2020, maar dat aantal wordt vrijwel zeker niet gehaald. Nieuwe prognoses geven de brancheorganisaties niet.