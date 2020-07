Brand in ondergrondse parkeergarage bij centrum Alkmaar

In een ondergrondse parkeergarage bij het centrum van Alkmaar woedt een grote brand. Het vuur is uitgebroken op etage -2. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Het bestrijden van de brand verloopt inmiddels voorspoedig, met dank aan speciale eenheden die worden ingezet, meldt een woordvoerder van de brandweer.

De brand brak rond 06.30 uur door nog onbekende oorzaak uit in de Singelgarage. Daarin stonden op dat moment zo’n 150 auto’s. Hoeveel daarvan in brand staan, is nog onduidelijk. Er zijn geregeld explosies te horen. “Dat zijn autobanden die door de hitte ontploffen”, aldus de woordvoerder.

Aan de achterzijde van de parkeergarage, aan de centrumkant, komt rook vrij. Er is een NL Alert uitgedaan. Wie er last van heeft, wordt geadviseerd uit de rook te blijven, ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te zetten. Winkels in de Alkmaarse binnenstad die niet in de rook liggen, kunnen gewoon open, aldus de brandweer. Hoeveel winkels vanwege de brand dichtblijven, weet de zegsman niet. “Winkeliers zijn er zelf in eerste instantie voor verantwoordelijk. Die kunnen zelf bepalen of hun winkel in de rook staat.”

Speciale robots

De rook en de hitte belemmerde de brandweer bij hun werkzaamheden. Het vuur heeft volgens de zegsman flink gewoed op etage -2, en de rook verspreidde zich ook naar etage -1. Bluseenheden van andere regio’s zijn komen helpen. Speciale eenheden duwen met speciale robots de rook voor zich uit. “Daarmee wordt ook koeling ingebracht”, aldus de woordvoerder. “Het heeft een heel positief effect. We hebben meer zicht en het gaat voorspoedig.” Het sein brand meester heeft de brandweer echter nog niet kunnen geven.

Vanwege de brand zijn verschillende straten afgesloten.