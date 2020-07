Industrie eurozone op weg naar herstel van coronacrisis

De industrie in de eurozone is aan het herstellen van de zware klappen door de coronacrisis eerder dit jaar. Volgens definitieve cijfers van de Britse marktonderzoeker Markit was er in juni nog wel sprake van krimp van de industriële bedrijvigheid, maar is die wel een stuk minder sterk dan in mei, dankzij de versoepeling van lockdownmaatregelen.