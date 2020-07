Tientallen arrestaties in Hongkong bij protesten tegen wet

De politie in Hongkong heeft woensdag tientallen mensen gearresteerd bij protesten tegen de nieuwe veiligheidswet die China heeft ingevoerd. De politie meldde dat zeker dertig mensen waren opgepakt voor het overtreden van de nieuwe wet, wapenbezit en tegenwerken van de politie.

De politie gebruikte waterkanonnen om demonstranten uiteen te drijven. Eerder werd een eerste arrestatie verricht in het kader van de nieuwe wet. Een man werd opgepakt omdat hij in het bezit was van een onafhankelijkheidsvlag van Hongkong.