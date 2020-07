Slachtoffers Weinstein willen schikking van 19 miljoen dollar

In twee civiele rechtszaken wegens seksueel wangedrag tegen de veroordeeld voormalige Hollywood-regisseur Harvey Weinstein is namens meerdere vrouwen een schikking bereikt van bijna 19 miljoen dollar, zeggen advocaten dinsdag.

Maar advocaten die zes van de vrouwen vertegenwoordigen die aanklachten tegen Weinstein hebben ingediend, noemen de voorgestelde deal een “volledige uitverkoop”. De 68-jarige voormalige filmproducent is niet verplicht verantwoordelijkheid te nemen of uit eigen zak te betalen.

De advocaten Douglas Wigdor en Kevin Mintzer zeiden dat de schikking “zeer oneerlijk” was jegens hun cliënten en andere vrouwen die niet het recht zouden hebben om vorderingen tegen Weinstein en anderen voor de rechtbank in te dienen.

Verbaasdheid

“We zijn volkomen verbaasd dat de procureur-generaal voor dit oneerlijke en onbillijke voorstel is, en namens onze cliënten zullen we krachtig bezwaar maken bij de rechtbank”, aldus Wigdor en Mintzer in een schriftelijke verklaring.

De schikking, die nog moet worden goedgekeurd door een federale rechter en een faillissementsrechtbank, zou een rechtszaak oplossen die in 2018 door het kantoor van de procureur-generaal van New York tegen Weinstein, zijn productiebedrijf en zijn broer was aangespannen.

Weinstein zit momenteel een gevangenisstraf van 23 jaar uit voor seksuele misdrijven in een beveiligde gevangenis in de staat New York.