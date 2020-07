GroenLinks en D66 willen herdenkingsjaar slavernij in 2023

D66 en GroenLinks willen dat er in 2023 een herdenkingsjaar over slavernij wordt georganiseerd. In dat jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij in Nederland eindigde. Met tentoonstellingen, voorstellingen, debatten en in onderwijs en media moet dan extra aandacht komen voor het slavernijverleden van Nederland. Ook zou dan een nationaal museum over het slavernijverleden kunnen worden geopend. Daar zijn nu plannen voor in Amsterdam.