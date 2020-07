Vanaf woensdag is de veelbesproken nieuwe donorwet van kracht. Door de wet worden mensen die zelf geen keuze maken om al dan niet donor te worden, in het Donorregister aangemerkt als mensen die 'geen bezwaar' hebben tegen donatie na hun overlijden.

Vanwege de coronacrisis krijgen mensen wel langer de tijd om hun keuze te maken, zo bleek in mei al. Pas aan het einde van het jaar, drie maanden later dan oorspronkelijk gepland, worden mensen aangemerkt als 'geen bezwaar', als ze geen keuze maken.

Vanaf september krijgen de mensen die nog geen keuze hebben opgegeven, een brief. Reageren ze daar niet op, dan volgt anderhalve maand later een tweede brief. Blijft ook daarop een reactie uit, dan komt iemand in het register als persoon 'zonder bezwaar' te staan.

Tot dusver heeft ruim de helft van de Nederlanders een keuze gemaakt. Ruim de helft geeft toestemming voor het donoren van een deel of al de organen en weefsel. Zo'n 36 procent wil geen donor zijn. De rest, zo'n 11 procent, laat de beslissing over aan zijn of haar nabestaanden.