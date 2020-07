Slavernijverleden wordt herdacht zonder publiek vanwege corona

De herdenking van het slavernijverleden in het Oosterpark in Amsterdam vindt dit jaar plaats zonder publiek vanwege de coronamaatregelen. De organisatie heeft besloten de herdenking van woensdag aan te passen en de afschaffing van de slavernij zoveel mogelijk thuis te laten herdenken.

Bij het Nationaal Monument Slavernijverleden in het park wordt dit jaar herdacht dat Nederland de slavernij 157 jaar geleden, in 1863, formeel afschafte in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen.

De herdenkingsceremonie is vanaf 13.00 uur live te volgen bij de NOS op NPO 1. Onder anderen burgemeester Femke Halsema, voorzitter van kenniscentrum NiNsee Linda Nooitmeer en minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) houden een toespraak. Het Keti Koti Festival, dat ieder jaar traditiegetrouw losbarst na afloop van de ceremonie, gaat niet door.

Zeven partijen in de Amsterdamse gemeenteraad stelden vorig jaar voor dat het stadsbestuur excuses zou maken voor de rol van Amsterdam in de slavernij tijdens de herdenking. Wethouder Rutger Groot Wassink (GroenLinks) wil eerst weten waar de stad precies verantwoordelijk voor is geweest, en wacht resultaten van een onderzoek daarnaar af.

Jongerenzender FunX besteedt woensdag op de radio aandacht aan het slavernijverleden. Dj’s, artiesten en luisteraars staan stil bij het koloniale verleden en vieren de afschaffing van de slavernij.