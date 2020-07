Negatieve rente voor vermogende klanten ING en Rabobank

Bij ING gold sinds april al een negatieve rente voor zakelijke klanten met een groot vermogen. Nu gaat de bank deze dus ook hanteren voor particulieren en geldt voor zowel betaalrekeningen als spaar- en beleggingsrekeningen. Bij Rabobank zou de negatieve rente voor vierhonderd particuliere klanten en 6600 zakelijke klanten gelden.

Bij Triodos Bank moeten ook kleine spaarders boven de 25 jaar met ingang van vandaag betalen. Klanten zullen 2 euro per maand kwijt zijn voor hun spaarrekening. Daarbovenop betalen de spaarders die meer dan 100.000 euro spaargeld hebben een negatieve rente van 0,5 procent per jaar over het deel boven dit bedrag.

De spaarrente in Nederland is al tijden laag, onder meer omdat de banken zelf rente moeten betalen over het geld dat zij bij de Europese Centrale Bank (ECB) stallen. Kleine spaarders zijn tot nu toe buiten schot gebleven, al is de rente bij diverse banken wel tot nul teruggebracht.