‘Wijzig bij coronaklachten vliegreis, voorkom instapweigering’

Ze verwijst naar een vergelijking die ze op verzoek van de Tweede Kamer heeft laten uitvoeren naar de manier waarop vliegmaatschappijen omgaan met omboekingen en annuleringen vanwege mogelijke besmetting met het coronavirus. Luchtvaartmaatschappijen mogen passagiers weigeren op basis van een gezondheidscontrole op de luchthaven.

Van Nieuwenhuizen wijst erop dat het kabinet mensen nog steeds vraagt om thuis te blijven als zij Covid-19-klachten hebben. Dit betekent ook dat zij hun vliegreis niet kunnen maken.

Als een passagier zijn vlucht annuleert of wijzigt, dan hangen zijn rechten af van het type vliegticket of de vervoersvoorwaarden. De zes vergeleken (Europese) vliegbedrijven hebben in hun basisvoorwaarden versoepelingen doorgevoerd vanwege de coronacrisis. Zo hoeven mensen tijdelijk geen of lagere omboekingskosten te betalen.

Het verschilt volgens de minister per maatschappij tot wanneer een ticket kan worden omgeboekt. “Dit varieert van één week tot enkele uren voor vertrek. Slechts één maatschappij biedt deze mogelijkheid na instapweigering op basis van een gezondheidscontrole op de luchthaven”.

De Europese Commissie kijkt nog naar de passagiersrechten als mensen geweigerd zijn voor een vlucht.