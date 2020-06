Uitmarkt presenteert vanaf woensdag online voorstellingen

De Uitmarkt begint woensdag al met de Thuismarkt, waarbij cultuurliefhebbers online kunnen genieten van muziek, theater, cabaret en literatuur. Vanwege de coronacrisis is er dit jaar geen nationale opening van het culturele seizoen zoals gebruikelijk, met een groot evenement eind augustus in Amsterdam. Daarom komt de organisatie met een alternatief, waarvan de online programmering nu al is te zien.