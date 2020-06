Biden houdt geen grote campagnebijeenkomsten tijdens crisis

In zijn thuisbasis Wilmington in de staat Delaware zei Biden in een gesprek met verslaggevers dat hij het advies van dokters volgt om geen grote bijeenkomsten te houden. Hij is zelf nog niet getest op het coronavirus.

Het optreden van president Trump in deze crisis getuigt van een “historisch mismanagement”, zei Biden. Als de president eerder had gehandeld, zou dat volgens hem veel zieken hebben gescheeld en zouden de economische gevolgen kleiner zijn geweest.

In een dinsdag gepubliceerde poll ligt Trump 10 procent achter op Biden: 54 tegen 44 procent.