Raad Horst aan de Maas schuift debat Knops voor zich uit

De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft dinsdagavond een voorstel van de SP-fractie om te debatteren over een woning van staatssecretaris Raymond Knops in deze gemeente voor zich uitgeschoven. De SP wilde een extra raad hierover, maar de raad besloot in meerderheid deze vraag eerst voor te leggen aan een besloten vergadering van fractievoorzitters komende donderdagavond.

De SP wil een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken rond de bouw van Knops’ woning na publicaties in NRC en De Limburger. Deze kranten stelden vorige maand dat Knops in de tijd dat hij Kamerlid van het CDA was voor tienduizenden euro’s bevoordeeld zou zijn bij de koop van grond voor zijn huis. Hij zou meer grond hebben gekregen dan waarvoor hij had betaald. Knops ontkent.

De SP wil de onderste steen boven. De partij vindt dat “waar Knops in de overzeese rijksdelen onder andere actief is ten aanzien van fraudebestrijding” twijfels over diens integriteit zo spoedig mogelijk weggenomen moeten worden. De SP legt zich niet neer bij de opvatting van burgemeester Ryan Palmen - in navolging van de provincie Limburg - dat hem van bevoordeling niks is gebleken.