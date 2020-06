‘Slavernij is inktzwarte bladzijde in geschiedenis van Rotterdam’

“We moeten de huidige generatie niet veroordelen voor wat er in het verleden is gebeurd, dat helpt wat mij betreft niet.” Dat zei de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb dinsdagavond tijdens de jaarlijkse Keti Koti-herdenking in Rotterdam, waarbij de afschaffing van de slavernij wordt herdacht.

Aboutaleb noemde de tijd waarin een Rotterdamse rederij 20.000 mannen en vrouwen ‘als stukgoed in plaats van mensen van vlees en bloed’ verscheepte ‘een inktzwarte bladzijde in de geschiedenis van de stad’. “Maar de geschiedenis kunnen we niet herschrijven, we kunnen wel de verhalen blijven vertellen en nadenken over het verleden”, aldus Aboutaleb. “Laat er ruimte zijn voor discussie en vergeving. We moeten er met elkaar over praten, banden opbouwen in plaats van mensen uit elkaar drijven.” De verdeeldheid in Rotterdam doet de stad volgens hem geen goed, hij roept de inwoners dan ook op een hechte gemeenschap te worden.

De Rotterdamse burgemeester zei blij te zijn met de vijf straten in een nieuwbouwwijk in Charlois die worden vernoemd naar tot slaaf gemaakte mensen die streden tegen de slavernij en koloniale overheersing, zoals de gemeente dinsdagmiddag bekendmaakte. Ook zei hij dat hij het kabinet een paar jaar geleden al heeft opgeroepen om excuses te maken voor wat er in het verleden is gebeurd.

Aboutaleb legde namens het gemeentebestuur een krans. Normaal gesproken gebeurt dit bij het slavernijmonument op de Lloydkade, maar de ceremonie was vanwege de regen naar binnen verplaatst. Keti Koti is een jaarlijks terugkerende Surinaamse feestdag op 1 juli ter viering van de afschaffing van de slavernij. Vanwege de coronamaatregelen vindt de viering in Rotterdam dit jaar grotendeels online plaats.