Vliegtuigbouwer Airbus schrapt 15.000 banen

De activiteit bij de tak die commerciële vliegtuigen bouwt lag de afgelopen maanden 40 procent lager als gevolg van het virus. De vraag naar vliegreizen zakte daardoor in en luchtvaartmaatschappijen annuleerden bestellingen of schoven de leveringen daarvoor op de lange baan. Airbus voorziet dat de luchtvaartsector pas in 2023 weer op het niveau van vorig jaar zit.

Van de banen verdwijnen er 5100 in Duitsland en 5000 in Frankrijk. Ook in het Verenigd Koninkrijk (1700 banen) en Spanje (900 banen) gaat Airbus met minder medewerkers verder. In andere landen wereldwijd schrapt Airbus nog eens 1300 banen. Eerder maakte Airbus al bekend bij dochteronderneming Premium AEROTEC in Duitsland 900 banen te schrappen.