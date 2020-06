VS-minister Pompeo in Veiligheidsraad: verleng wapenembargo Iran

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft er dinsdag bij de VN-Veiligheidsraad op aangedrongen het wapenembargo tegen Iran te verlengen. Volgens de VS is Iran niet te vertrouwen en is het in het belang van Israël en andere landen in het Midden-Oosten de militaire kracht van het land in te tomen.