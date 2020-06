Staat New York: nog meer bezoekers in quarantaine

De staat New York met de gelijknamige metropool gaat nog meer bezoekers verplichten twee weken in quarantaine te gaan. In de strijd tegen het coronavirus wil de regering van New York dat reizigers uit zestien Amerikaanse staten in zelfisolatie gaan.

Dat is een verdubbeling sinds de publicatie van de eerste lijst staten een week geleden. New York reageert op de drastische toename van coronabesmettingen in staten als Californië.

Florida en Texas stonden al op de lijst. In de zestien staten woont bijna de helft van de Amerikaanse bevolking.

De staat New York was een tijd het epicentrum van de coronapandemie, met dagelijks achthonderd doden en duizenden besmettingen. Maar het aantal infecties daalde aanzienlijk door allerlei maatregelen. In andere delen van de VS daarentegen stijgt het aantal infecties fors, mogelijk door een te snelle versoepeling van de coronaregels.