Airbnb stapt naar rechter om terugbetalen servicekosten

Airbnb is een procedure begonnen bij de rechtbank in Rotterdam om te voorkomen dat het servicekosten moet terugbetalen. De woningverhuurwebsite werd eerder teruggefloten door de kantonrechter in Amsterdam. Die oordeelde dat de verhuursite de wet overtreedt door zowel bij klanten als verhuurders van woningen bemiddelingskosten in rekening te brengen.

De beslissing van de Amsterdamse kantonrechter leidde ertoe dat claimorganisaties namens tienduizenden Nederlanders vorderingen indienden voor de onterecht aan het Amerikaanse bedrijf betaalde kosten. Omdat de zaak in Amsterdam om een laag bedrag ging, onder de zogenoemde appelgrens, kon Airbnb niet in beroep tegen die beslissing.

De zaak bij de Amsterdamse kantonrechter was aangespannen door een man die tussen 2016 en 2018 zeven vakantiewoningen huurde via Airbnb. Hij moest in totaal 470 euro servicekosten betalen. Tegelijk moesten zijn verhuurders Airbnb ook een vergoeding betalen. Dat heet ‘twee heren dienen’ en dat mag niet. “Als een bemiddelaar zowel een verhuurder als een huurder dient, mogen aan de huurder geen kosten in rekening worden gebracht, alleen aan de verhuurder”, legde de persrechter in maart uit.

Die uitspraak van de kantonrechter gaat volgens Airbnb in tegen een recente beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Unie. “Het Hof heeft bepaald dat Airbnb als een informatiedienst moet worden beschouwd en dat een Franse makelaarswet niet van toepassing is op Airbnb”, reageert het bedrijf. De verhuursite is daarom een procedure begonnen bij de rechtbank in Rotterdam en heeft gevraagd de Hoge Raad bij de behandeling te betrekken. “We willen duidelijkheid voor onze Nederlandse gasten”, aldus Airbnb.