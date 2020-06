Kleine uitslagen op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen zijn dinsdag dicht bij huis gebleven. Beleggers deden het rustig aan op de laatste dag van het sterke tweede kwartaal. De waarschuwing van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat het ergste van de coronapandemie nog moet komen zorgde voor terughoudendheid. Chipbedrijven stonden juist in de belangstelling na goede resultaten van Amerikaanse chipbedrijven. Op het Damrak stond Shell ook in de schijnwerpers vanwege een forse afschrijving.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,1 procent in de min op 559,73 punten. De hoofdindex behaalde desondanks een winst van bijna 16 procent in het tweede kwartaal. De MidKap won 0,5 procent tot 751,14 punten. De beurs in Frankfurt steeg 0,6 procent, die in Parijs werd 0,2 procent lager gezet. De FTSE-100 in Londen leverde 0,9 procent in.

Chipdienstverlener ASMI won 5,9 procent, dankzij opbeurende prognoses van de Amerikaanse chipbedrijven Micron en Xilinx. In de MidKap won chipbedrijf Besi 4,3 procent. Ook elders in Europa werden chipbedrijven hoger gezet zoals STMicroelectronics (plus 3,1 procent) en Infineon (plus 1,7 procent).

Shell

Zwaargewicht Shell zakte 3,1 procent en was de grootste daler in de AEX. Het olie- en gasconcern heeft in het tweede kwartaal veel minder olie verkocht dan een jaar geleden. Door de gekelderde vraag vanwege de coronapandemie schrijft Shell tussen de 15 miljard en 22 miljard dollar af op de waarde van zijn bezittingen.

Prosus (plus 4,1 procent) stond bij de grootste stijgers van de hoofdfondsen op het Damrak na sterke jaarcijfers. Topman Bob van Dijk verklaarde er vertrouwen in te hebben dat de techinvesteerder goed uit de coronacrisis zal komen.

BAM

BAM (min 4,1 procent) was hekkensluiter bij de middelgrote bedrijven. De bouwer is tot een schikking gekomen met Keulen vanwege de problemen rond de aanleg van een metrolijn in 2009. Daarbij stortte het stadsarchief in. Vanwege de regeling zal BAM dit jaar een buitengewone last nemen van 40 miljoen euro.

Postbedrijf PostNL stond in de MidKap bovenaan met een plus van 8,7 procent dankzij een positief analistenrapport van ING. Fitnessketen Basic-Fit profiteerde van een adviesverhoging door Morgan Stanley en steeg 3,8 procent.

De euro was 1,1247 dollar waard tegen 1,1242 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 39,74 dollar. Brentolie zakte 1,2 procent in prijs tot 41,20 dollar.