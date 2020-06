‘Doorgaan zorg bij tweede coronagolf onmogelijk te beloven’

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) stelt voor om de capaciteit van de intensive cares in Nederland structureel uit te breiden van 1150 naar 1350 bedden. In geval van nood zou de capaciteit moeten worden vergroot naar 1700 bedden. Daar zijn duizenden extra verpleegkundigen voor nodig, ook op de verpleegafdelingen, waar veel nieuwe patiënten komen te liggen. “Een spreekwoordelijk blik opentrekken is gewoon niet mogelijk. Bij een tweede golf opnieuw een groot beroep doen op ons personeel is een groot punt van aandacht”, zegt de ziekenhuizenvereniging.

De ziekenhuizen willen dat het ministerie van Volksgezondheid vooraf al de rekening van de uitbreiding betaalt. “Dat kunnen we niet genoeg benadrukken. Zonder die toezegging kan niemand er mee aan de slag”, aldus de NVZ. Het LNAZ laat zich in zijn plan niet uit over de kosten van de uitbreiding.