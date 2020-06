Duitse elite-eenheid van leger aangepakt na rechts-extremisme

De Duitse minister van Defensie, Annegret Kramp-Karrenbauer, wil hard ingrijpen bij een elite-eenheid van het Duitse leger die herhaaldelijk in opspraak kwam na rechts-extremistische incidenten. Ze is van plan een compagnie van de eenheid op te heffen, heeft persbureau dpa vernomen uit kringen van de Defensiecommissie van de Bondsdag, het Duitse parlement.

In 2017 ontstond voor het eerst rumoer rond de commando’s, toen bij een afscheidsfeestje van een commandant met varkenskoppen zou zijn gegooid en de Hitlergroet zou zijn gebracht. Begin dit jaar bleek uit onderzoek dat twintig leden van de elite-eenheid verdacht worden van extreemrechtse sympathieën. Dat is naar verhouding vijf keer zoveel als in het hele Duitse leger.

Kramp-Karrenbauer stelde in mei een commissie in die moest aangeven hoe extreemrechtse ideeën bij de commando’s de kop ingedrukt kunnen worden. Woensdag zal ze haar voornemens om in te grijpen officieel presenteren.