Voor het eerst sinds maart 2017 meerderheid coalitie in peiling

Voor het eerst sinds de verkiezingen van maart 2017 hebben de partijen die samen een coalitie zouden gaan vormen een meerderheid behaald in een peiling van EenVandaag. De VVD is nu goed voor 41 zetels, een verlies van drie in een maand tijd, aldus een onderzoek van Ipsos en EenVandaag. CDA, D66 en de ChristenUnie boeken echter winst. De vier coalitiepartijen halen samen 78 zetels. Het kabinet-Rutte III is in oktober 2017 aangetreden.