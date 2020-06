Blokhuis: mogelijk lachgasverbod kan over een jaar ingaan

Een verbod op het recreatief gebruik van lachgas kan in de eerste helft van 2021 ingaan. Dat zei staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) dinsdag in de Tweede Kamer.

Overigens is Blokhuis nog niet verzekerd van een meerderheid voor zijn plan. Alles hangt af van de VVD. Het voorstel van Blokhuis ging deze maand 'in consultatie': tot 10 juli kunnen mensen er hun mening over geven. Na de zomer praat het kabinet er verder over.

Volgens Kamerlid Sophie Hermans is het voor de VVD cruciaal of er een goed onderscheid komt tussen een verbod op recreatief gebruik en uitzonderingen voor bijvoorbeeld banketbakkers en autobedrijven, die lachgas gebruiken in hun bedrijf.

Voorlichtingscampagne

CDA-Kamerlid Anne Kuik, die al langer aandringt op een verbod, "schrikt" dat het nog een jaar duurt voordat het van kracht kan worden. Maar volgens Blokhuis zijn er nou eenmaal nog een aantal stappen die moeten worden doorlopen.

Niet alleen Kuik, maar ook Hermans en Fleur Agema (PVV) willen dat jongeren nu al scherper worden gewezen op de gevaren van lachgas. De Nederlandse Vereniging voor Neurologie liet deze week weten dat tientallen jongeren in de afgelopen twee jaar een dwarslaesie hebben opgelopen door lachgasgebruik.

Blokhuis wil kijken of een aparte voorlichtingscampagne kan worden opgetuigd, maar een harde toezegging deed hij niet.