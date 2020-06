Vorige week stierven acht mensen aan coronavirus

Het coronavirus heeft vorige week acht levens geëist. Het is het laagste aantal doden per week in de afgelopen maanden. Eén patiënt stierf vorige week dinsdag, twee mensen overleden op woensdag, op vrijdag en op zaterdag en één persoon bezweek op zondag aan een infectie. Volgens de huidige cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is vorige week maandag en donderdag niemand overleden.

Een week eerder, van maandag 15 tot en met zondag 21 juni, waren 24 mensen overleden aan het virus. Dat komt neer op gemiddeld drie tot vier doden per dag. De week daarvoor, van 8 tot en met 14 juni, stierven 31 mensen aan het virus. In de eerste zeven dagen van juni overleden 54 patiënten.

Eind maart en begin april was de coronacrisis op zijn hoogtepunt. In week 14 van het jaar, de week van 30 maart tot en met 5 april, overleden 1166 mensen aan corona. Een week later eiste het virus 1028 levens. Dit zijn de mensen van wie vaststaat dat ze het virus onder de leden hadden en dat ze eraan zijn overleden. Het werkelijke aantal doden ligt waarschijnlijk hoger, omdat zeker in die weken lang niet iedereen werd getest.

Dinsdag is dag 125 van de corona-uitbraak in Nederland. Het virus werd op 27 februari voor het eerst vastgesteld. Op 6 maart, dag 9 van de uitbraak, stierf de eerste patiënt, een 86-jarige man uit Oud-Beijerland in Zuid-Holland. Op 10 maart begon een lange periode waarin elke dag mensen stierven. Die reeks werd pas na meer dan honderd dagen gebroken. Maandag 22 juni was de eerste dag in ruim drie maanden waarop niemand overleed aan het virus.