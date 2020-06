Poetin dringt bij Russen aan te stemmen voor grondwetswijziging

De Russische president Vladimir Poetin drong er dinsdag bij zijn landgenoten op aan om te stemmen voor grondwetswijzigingen die hem in staat stellen opnieuw tweemaal president te worden. Hij noemde de hervormingen een garantie voor stabiliteit, veiligheid en welvaart.

Poetin deed zijn oproep aan de vooravond van de belangrijkste en laatste dag van een zevendaagse landelijke stemming die voor de eerste keer sinds 1993 de grondwet zal veranderen.

Volgens de voorgestelde wijzigingen zou Poetin na zijn huidige ambtsperiode in 2024 nog twee keer zes jaar achter elkaar mogen regeren. Peilingen laten zien dat meer dan twee derde van de kiezers de wijzigingen steunt.

Dat zou de voormalige KGB-officier, nu 67, in functie kunnen houden tot 2036, hoewel Poetin heeft gezegd dat hij nog geen definitieve beslissing heeft genomen over wat hij wil doen.

“We stemmen niet alleen voor amendementen. We stemmen voor het land waarin we willen leven, met een modern onderwijs- en gezondheidsstelsel, dat we aan onze kinderen en kleinkinderen willen doorgeven”, zei Poetin.