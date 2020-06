Meer vluchten naar vakantiebestemmingen, ‘reiziger wacht af’

Vanaf woensdag vertrekken er weer meer vluchten vanuit Nederland naar vakantiebestemmingen, maar reizigers weifelen nog bij het boeken van een zonvakantie. “Aan het zoekgedrag kunnen we zien dat er wel belangstelling is om te gaan”, aldus een woordvoerder van touroperator TUI. “Maar tegelijkertijd nemen klanten een veel meer afwachtende houding aan.” Ook easyJet merkt op dat klanten later beslissen en dichter bij de vertrekdatum boeken.