‘Overwerkers in zorg niet slechter af door korting toeslagen’

Zorgmedewerkers die toeslagen moeten terugbetalen omdat zij dit jaar door coronagerelateerd overwerk te veel verdienen, gaan er in veruit de meeste gevallen toch financieel op vooruit. Dat schrijft staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) aan de Tweede Kamer. Zij ziet geen mogelijkheden om terugvorderingen tegen te houden, zoals een deel van de Kamer had gevraagd.

Van Huffelen meldde vorige week al dat de Belastingdienst geen uitzondering kan maken voor zorgmedewerkers die dit jaar door overwerk meer verdienen dan zij vooraf hebben opgegeven. Dat kan ertoe leiden dat zij recht hebben op minder huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag dan zij nu ontvangen en dus achteraf geld terug moeten betalen.

Niet alleen de oppositie maar ook regeringspartij VVD had de staatssecretaris gevraagd toch nog eens te kijken of een oplossing mogelijk is. Daarbij droegen sommige partijen ook zelf mogelijkheden voor compensatie aan. Maar alle opties blijken nauwelijks uitvoerbaar, veel te duur, of extra nadelig voor een andere groep.

Het kabinet maakte vorige week bekend dat het zorgpersoneel dit najaar een eenmalige bonus van 1000 euro netto tegemoet kan zien. Dat extraatje is zo vormgegeven dat het geen gevolgen heeft voor het recht op toeslagen.