Legobeeld van André Hazes duikt op op de Dam

André Hazes is op de Dam in Amsterdam verschenen in de vorm van een groot legobeeld. Kunstenaar Frankey heeft de volkszanger afgebeeld in geel-zwart met zijn kenmerkende zwarte pak, zonnebril, hoed en microfoon. Hazes, die in 2004 overleed, zou dinsdag 69 jaar zijn geworden.

De legoversie van de zanger zit op een van de betonblokken op het plein, die aanslagen met voertuigen moeten voorkomen. De ondernemersvereniging op de Dam had Frankey gevraagd een kunstwerk te maken om deze grijze blokken te verfraaien. Daarop besloot de kunstenaar een beeld te maken van Hazes omdat het “een icoon is voor Amsterdammers en in deze speelgoedversie herkenbaar is voor mensen van over de hele wereld”, die normaal gesproken veel op de Dam te vinden zijn.

Frankey: “Op de Dam is het in tijden niet zo rustig geweest als in de afgelopen maanden. Veel Amsterdammers gingen erheen om in alle stilte de Dam te aanschouwen in al zijn schoonheid. Bijna leeg op een paar duiven na. Daarom leek het mij een goed moment voor een iconisch Amsterdams standbeeld. Eentje die niet vertrekt na vier uur werken, zoals de levende standbeelden die er staan, maar rustig op z’n legosteen blijft zitten en de stad aanschouwt.”