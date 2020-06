Chinese onderzoekers waarschuwen voor nieuw pandemievirus

De onderzoekers bekeken een H1N1 griepvirus dat tussen 2011 en 2018 bij varkens werd gevonden. Volgens de deskundigen draagt het “alle belangrijke kenmerken van een kandidaat-pandemievirus”. Werknemers op varkensboerderijen hadden verhoogde waardes van het virus in hun bloed. De onderzoekers adviseren scherper toezicht op vooral mensen die in de varkensindustrie werken.

De wetenschappers onderzochten het risico van virussen die van andere levende wezens op mensen overgaan, vooral in dichtbevolkte gebieden in China. Wetenschappers denken dat het coronavirus door vleermuizen is overgebracht op de mens op een markt in het Chinese Wuhan.